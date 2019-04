McDonald's va lansa burgerul „Big Vegan” la sfârşitul lunii aprilie în Germania

15:20

Actriţa în vârstă de 47 de ani joacă în filme şi seriale TV, a cofondat compania de produse alimentare organice pentru bebeluşi Once Upon a Farm şi este ambasadoare al grupului care militează pentru drepturile copiilor Save the Children, potrivit Mediafax. Garner a declarat pentru publicaţia People că nu s-a considerat „o fetiţă drăguţă” în copilărie, pe care şi-a petrecut-o în statul Virginia. De asemenea, în prezent, nu este o persoană foarte elegantă, preferând jeanşii, pantofii sport şi pulo...