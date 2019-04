Ștefan Gligor: Igor Dodon astăzi trezește o mare nemulțumire în rândul membrilor Partidul Socialiștilor, unde există oameni rezonabili

Partidele încă nu au reușit să negocieze crearea unei majorități parlamentare care să propună candidatura unui prim-ministru și să formeze un nou Guvern, iar dacă nu o vor face până la sfârșitul lunii iunie, s-ar putea ajunge la alegeri anticipate. Activistul civic, Ștefan Gligor, avocat, expert în politici publice explică de ce doar un scrutin anticipat în baza sistemului proporțional poate debloca situația în R. Moldova.Europa Liberă: Ce înțelegeți Dvs. din ceea ce s-a întâmplat până acum?Ștefan Gligor: „Înțeleg că dl Dodon nu este independent în acțiunile sale și că probabil primește indicații cu privire la modul în care ar trebui să se poarte și ce ar trebui să declare.”Europa Liberă: De la cine ar primi indicații?Ștefan Gligor: „De la Partidul Democrat, evident.”Europa Liberă: Nu de la Kremlin?Dodon sabotează negocierile cu Blocul ACUM... Ștefan Gligor: „D-lui este între ciocan și nicovală, d-lui a făcut campanie electorală prin suprapunere de PR și de capital de imagine al lui Vladimir Putin asupra propriei persoane, a făcut cele mai multe vizite la Kremlin...”Europa Liberă: Dar se zice că tot de atâtea ori s-ar fi întâlnit cu ambasadorul american la Chișinău.Ștefan Gligor: „Dacă la Moscova are peste 25 de vizite, păi atunci eu cred că întâlniri cu ambasadorul american sunt ceva mai puține. Dar după două luni de zile, Igor Dodon a ajuns să-și combată propria afirmație că fracțiunile parlamentare vor deveni mai disponibile pentru negocieri mai reale. Blocul ACUM, în ultimele două săptămâni, a făcut pași concreți pentru a stabili un format la subiect, un format practic de discutare a unei agende legislative comune și de adoptare a unui șir de decizii cu privire la modul de alegere a organelor parlamentare, la necesitate poate chiar și formare a unui Guvern temporar pentru implementarea unei agendei legislative de dezoligarhizare propusă de către ACUM și implementarea pachetului de legi în mare parte propus și de Partidul Socialiștilor, pentru că asta este în politică modalitatea corectă de a ajunge la compromis.”Europa Liberă: Deputatul socialist Bogdan Țîrdea vă contrazice. El spunea că Blocul ACUM încearcă să împingă PSRM spre o alianță cu PD, lăsând să se înțeleagă că cei din ACUM nu ar avea intenții serioase să creeze o majoritate parlamentară cu socialiștii.Ștefan Gligor: „Bogdan Țîrdea probabil trăiește într-o realitate paralelă. Dacă d-lui s-ar concentra și ar vedea exact ce face Blocul ACUM, ar înțelege că a lăsat, ca partid și ca fracțiune parlamentară PSRM-ul a lăsat două invitații tranșante în grupul comun de lucru ACUM-PSRM fără răspuns, nu doar fără răspuns, ci și cu elemente de sabotaj al acestui grup de lucru care a fost propus de Blocul ACUM...”Europa Liberă: El care reprezintă Partidul Socialiștilor mai deschide paranteza și spune că „prin înaintarea cerințelor radicale, Blocul ACUM încearcă să distrugă formațiunea socialiștilor”.Este vorba despre două scenarii care se exclud reciproc... Ștefan Gligor: „Cerințele Partidul Socialiștilor sunt la fel de radicale și inadmisibile precum sunt propunerile Blocului ACUM. Cuvinte de genul „radicale” nu cred că își au locul aici, este vorba despre două scenarii care se exclud reciproc. Partidul Socialiștilor vrea guvernare pe patru ani, un lucru pe care Blocul ACUM niciodată n-o să-l accepte și de asta socialiștii și insistă pe acest scenariu, înțelegând că el va fi respins. Și doi: Blocul ACUM propune un scenariu de Guvern minoritar cu președinte și cu prim-ministru, și cu Cabinetul de miniștri format de Blocul ACUM, care la fel nu-și are locul în politica reală, este irealizabil, pentru că asta ar însemna că socialiștii ar trebui să se împuște în cap, vorbind foarte popular și la direct.”Europa Liberă: PSRM ar putea să-i testeze pe cei din Blocul ACUM, să vadă ce reacții ar avea în caz că s-ar formaliza coaliția PD-PSRM.Ștefan Gligor: „Păi vreau să-mi închei gândul. Ambele formațiuni au înaintat scenarii, politic vorbind, irealizabile. Ele nu pot fi conciliate aceste scenarii, ele nu pot fi implementate separat și fiecare scenariu ar însemna pierderi politice iremediabile pentru cealaltă parte. Asta înseamnă că ele se exclud reciproc, în viața reală astfel de scenarii...”Europa Liberă: E un dialog eșuat atunci?Ștefan Gligor: „Nu, asta este un început de dialog și când tu ai două poziții diametral opuse, îi așezi într-un format practic la modul direct de negocieri, de discuții și găsești un compromis. Un compromis ar fi, de exemplu, adoptarea unei declarații politice comune în următoarea, viitoarea ședință a Parlamentului, prin care s-ar adopta două puncte: 1. De ce se face votul situațional și se aleg organele parlamentare; trebuie să-i explici electoratului tău de ce voi, fiind două forțe politice diametral opuse, de ce voi faceți acest lucru și răspunsul la întrebarea de ce este agenda legislativă comună care prevede pachetul de dezoligarhizare, așa l-au numit cei din Blocul ACUM, eu l-aș numi pur și simplu pachet de revenire la normalitate și repararea tuturor relelor făcute intenționat de Partidul Democrat; e vorba de pachetul mic legislativ care vizează anularea sistemului electoral mixt, adoptarea sistemului electoral proporțional îmbunătățit, schimbarea membrilor CEC și membrilor Consiliului Audiovizualului și pachetul nr. 2 – pachetul pe justiție. La acest pachet din două componente, care a fost propus de Blocul ACUM, se adaugă pachetul social și lingvistic pe care l-a propus și asupra căruia insistă Partidul Socialiștilor, se negociază o medie a acestui pachet, acceptabilă pentru ambele părți, după care se trece la subiectul nr. 2 – acum se aleg organele parlamentare, președintele Parlamentului, vicepreședinții, Biroul Permanent și comisiile, care sunt absolut necesare pentru adoptarea pachetului legislativ negociat.Un compromis ar fi, de exemplu, adoptarea unei declarații politice comune în viitoarea ședință a Parlamentului... Și ca să nu se întâmple că din cauza lipsei de încredere sau din cauza faptului că Igor Dodon mai primește vreo indicație de la PD sau îl apasă cineva de la Moscova, să nu se întâmple că cineva din acești doi actori să-și retragă suportul pentru activitatea agreată se adoptă ambele puncte negociate, agenda legislativă și modul de constituire a organelor parlamentare și de formare a Guvernului – pentru pachetul mare de justiție este nevoie de format Guvernul și pentru alegeri anticipate stricto sensu la fel ar fi nevoie, dar depinde, aici este interpretabil. Pentru ca acest lucru să nu se întâmple și cineva să nu renunțe la propriile obligații, se face o declarație politică sau se adoptă o hotărâre de Parlament prin care se aprobă agenda legislativă a Blocului ACUM împreună cu Partidul Socialiștilor și punctul doi, prin aceeași hotărâre, se aprobă modul de alegere a organelor în legislatură.”Europa Liberă: Dar vă contraziceți și Dvs., dl Gligor.Ștefan Gligor: „De ce?”Europa Liberă: În primul rând, ziceți că ar trebui să se găsească un compromis între deputații Blocului ACUM și deputații PSRM.Ștefan Gligor: „Cu certitudine!”Europa Liberă: Pe de altă parte, spuneți că Igor Dodon este total dependent de ceea ce vrea și ce gândește Vlad Plahotniuc.Ștefan Gligor: „Da, influența este absolut semnificativă și vizibilă. Trebuie să facem diferența între fracțiunea Partidul Socialiștilor, compusă din 35 de deputați, care este o entitate, și Igor Dodon. Igor Dodon astăzi trezește o mare nemulțumire în rândul membrilor Partidul Socialiștilor, unde există oameni rezonabili. Ar fi o mare greșeală să considerăm că toți 35 sunt slugile nu știu cui, aceștia sunt oameni, în mare parte destul de tineri, care au o viață înainte și care înțeleg că Dodon poate deveni groparul lor politic. De asta eu aș invita să facem diferență între Igor Dodon și acei câțiva oameni din fracțiunea socialiștilor.”Europa Liberă: Dar el rămâne un jucător important?Ștefan Gligor: „Dodon, dacă era un jucător și ce-o mai fi el atât de important și atât de influent și dacă și-ar controla fracțiunea așa de mult, deja coaliția PSRM-PD era constituită. Bine, ea nu s-a constituit, pentru că asta la moment nu a fost posibil.”Europa Liberă: Consilierul prezidențial Lebedinschi a mers la Curtea Constituțională, a depus o sesizare „pentru a obține interpretarea privind dreptul președintelui de a înainta candidatura la funcția de șef al Executivului în cazul în care Parlamentul nu are o conducere”. Dacă răspunsul Curții Constituționale va fi unul pozitiv, toate cărțile vor fi la Igor Dodon și la socialiști?Dodon ar trebui să-și angajeze un consilier care cunoaște jurisprudența Curții Constituționale... Ștefan Gligor: „Nu! Igor Dodon ar trebui să-și angajeze un consilier care cunoaște jurisprudența Curții Constituționale. În 2015, Curtea Constituțională deja a zis că asta este o obligație de funcție a președintelui Republicii Moldova. Respectiv, această sesizare la Curtea Constituțională este un teatru ieftin, probabil făcut la indicația cuiva, nu știu exact a cui. Logic ar trebui să ne dăm seama din partea cui vine, dar, mă rog. Este un element de război informațional, în care ei încă o dată reiterează și aduc aminte tuturor, în special celor din Blocul ACUM, că noi avem, vezi, mă rog, Curtea asta Constituțională de buzunar, care ne va da orice decizie pe care o vrem noi, așa că nu vă lamentați foarte tare cu agendele voastre legislative. Și aici ar trebui să vină întrebarea: Ce o să facă Blocul ACUM și Partidul Socialiștilor în momentul în care Curtea Constituțională contraatacă?”Europa Liberă: Exact asta am vrut să vă întreb.Ștefan Gligor: „Foarte simplu – au să facă stradă...”Europa Liberă: Proteste în stradă?Ștefan Gligor: „O să facă proteste și presiune pe această Curte subordonată politic ca să demisioneze in corpore. Pentru ceea ce vrei trebuie să lupți! Eu am obosit să văd politicienii noștri autodeclarați, care așteaptă lucrurile să se rezolve de la sine. Și asta în primul rând se referă la Partidul Socialiștilor și-i am în vedere pe ei. Acești oameni, dacă pretind că ei reprezintă un mare cluster electoral din țara asta și un mare grup electoral, acel grup a votat pentru niște lucruri, că au primit mandat în alegeri pentru anumite lucruri. Și au primit pentru: revenirea la normalitate, dezoligarhizare, că asta a fost mesajul, aduceți-vă aminte vorbele lui Dodon: „Surcele au să sară din toți aceștia”, el a spus niște lucruri și și-a asumat aceste obligații, vrea el sau nu. Dacă el astăzi sabotează negocierile – dar el chiar le sabotează –, negocierile cu Blocul ACUM, el, de fapt, dă pe față cine este, pe cine-l servește și de ce nu merită mai mult niciun pic de încredere politică din partea cetățenilor republicii.”O să facă proteste și presiune pe această Curte subordonată politic ca să demisioneze in corpore... Europa Liberă: Dvs. ziceți că prioritară ar fi revenirea la sistemul de vot proporțional. Andrian Candu a răspuns foarte clar despre solicitarea de a reveni la sistemul de vot proporțional.Ștefan Gligor: „Nu mă interesează ce a zis Andrian Candu.”Europa Liberă: Dar oricum el spune că „dacă cineva visează că viitoarele alegeri anticipate se vor organiza în baza altui sistem decât cel mixt, greșește amarnic”. A fost și interpretarea dlui Tănase care a fost în fruntea Curții Constituționale și a spus că „chiar și dacă se revine la votul proporțional, va fi valabil doar pentru următoarele alegeri”.Ștefan Gligor: „Asta este opinia lui Alexandru Tănase, care a fost în serviciul Partidului Democrat mulți-mulți ani și care a făcut un dezastru din Curtea noastră Constituțională.”Europa Liberă: El tălmăcește legea, dl Gligor.Ștefan Gligor: „El tălmăcește Constituția și legea cum îi convine lui și oamenilor pe care îi consiliază. Deci pentru mine nici Andrian Candu, nici Alexandru Tănase nu sunt repere nici morale, nici juridice, nici de funcție, zero. Acum, la subiect.”Europa Liberă: Asta pot să spună și ei despre Ștefan Gligor.Ștefan Gligor: „Nu, nu, nu. Pot să spună, eu le urez succese, s-o spună. Eu vorbesc acum nu despre ce poate (!) Partidul Democrat; eu încerc să vorbesc despre ce poate (!) Blocul ACUM și ce trebuie să vrea și să înțeleagă (!) Partidul Socialiștilor. Noi foarte mult timp am pierdut pe ce poate Partidul Democrat. S-a mers pe aceste teze că Partidul Democrat este atotputernic, că el decide orișice, că el poate orișice. De două luni de zile, acești oameni au intrat în umbră și nu pot prea multe. Trebuie să ne întrebăm de ce?”Europa Liberă: Dvs. credeți că ei nu pot sau că nu vor?Ștefan Gligor: „Eu cred că s-au străduit din răsputeri să facă o coaliție și să impună fracțiunea socialiștilor să acționeze într-un anumit mod și până la momentul de față ei nu au reușit acest lucru. Și asta trebuie să fie un prim semnal că trebuie să ne vedem de treabă. Pe mine mă interesează care este agenda Blocului ACUM, în sfârșit eu văd o agendă clară, cu invitații concrete, cu expunere, cu presiune pe Partidul Socialiștilor, eu văd presiune din partea societății, eu văd cum societatea civilă formatează agenda politică a țării și lansează mesaje și pune presiune și pe Partidul Socialiștilor, și pe Blocul ACUM, spunând niște mesaje tranșante. Eu văd semnale de însănătoșire a vieții publice și asta este cred că mai important decât ceea ce spune Andrian Candu.”Dacă Partidul Democrat avea suficienți oameni, stipendiați în Partidul Socialiștilor, ei deja probabil ar fi făcut acest lucru... Europa Liberă: Dl Gligor, dar foarte multe voci spun că slăbește consolidarea Partidului Socialiștilor și, dacă se divizează această fracțiune, atunci va fi mult mai ușor să se creeze o majoritate parlamentară?Ștefan Gligor: „Dacă Partidul Democrat avea suficienți oameni, stipendiați în Partidul Socialiștilor, ei deja probabil ar fi făcut acest lucru. Ei nu au suficienți oameni, pentru că ei știu și au auzit foarte bine cum Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii au zis că ele nu vor lucra cu un Guvern în care vor fi reprezentați cei care au participat la jaful miliardului. Asta înseamnă că Partidul „Șor” este scos din ecuație și când scoți Partidul „Șor” din ecuație, îți dai seama că, de fapt, Partidul Democrat are nevoie de 22 de mandate...”Europa Liberă: Sunt trei independenți...Ștefan Gligor: „Minus trei independenți. Deci, ei trebuie să ia din fracțiunea Partidului Socialiștilor 19 deputați, iar ei nici jumătate din acest număr, din câte eu știu, nu au. Respectiv, formula asta nu este una reală la moment. Doi: în momentul în care totuși se evită formarea coaliției majoritare prin traseism politic, chiar și fără participarea fracțiunii „Șor”, fracționarea PSRM-ului la fel va fi privită foarte negativ. Și asta știrbește din legitimitate, iar legitimitatea va aduce probleme cu asistența macrofinanciară din partea Uniunii Europene și Statelor Unite. Iar asta te bagă încetișor în default și Partidul Democrat nu este sinucigaș, ei înțeleg foarte bine că responsabilitatea pentru un default și pentru un eșec financiar o să fie pe ei și chiar dacă vor evita un default, proiecte de infrastructură nu vor fi posibile, pentru că proiectele de infrastructură în Republica Moldova se fac pe bani străini. Noi împrumutăm, fiindcă banii care-i facem pe interior nu sunt suficienți. Și PD-ul este într-o situație foarte dificilă acum.”Europa Liberă: Dvs. lăsați să se înțeleagă că socialiștii și cei din Blocul ACUM trebuie pe moment să găsească un compromis, dar ulterior să meargă la alegeri anticipate?Partidul Democrat nu este sinucigaș, ei înțeleg foarte bine că responsabilitatea pentru un default și pentru un eșec financiar o să fie pe ei... Ștefan Gligor: „Acest lucru din start l-am spus: orice coabitare dintre PSRM și ACUM poate și trebuie să fie temporară, provizorie, cu un mandat strict discutat, public anunțat și care ar avea drept scop principal eliberarea instituțiilor statului de sub controlul politic al PD-ului și organizarea unor alegeri libere și corecte în baza sistemului proporțional, ca oamenii să-și poată exercita suveranitatea.”Europa Liberă: Așa se zice că acest scenariu i-ar avantaja cel mai mult pe cei din PD.Ștefan Gligor: „De ce?”Europa Liberă: „Democrații au toate șansele să obțină cel puțin 51 de mandate de deputat în cazul în care se va ajunge la anticipate. Un posibil blocaj postelectoral care ar duce la declanșarea alegerilor parlamentare anticipate nu-i sperie pe cei din Partidul Democrat”.Ștefan Gligor: „Dumitru Diacov...”Europa Liberă: Ați anticipat și ați spus că declarația i-ar aparține unui fruntaș PD, Dumitru Diacov.Ștefan Gligor: „Dumitru Diacov a uitat să concretizeze în baza cărui sistem electoral acolo.”Europa Liberă: A spus dl Candu ceva mai devreme că Blocul ACUM să-și ia rămas bun de la revenirea la sistemul proporțional.Ștefan Gligor: „Deci în cazul în care ajungem la alegeri anticipate pe sistemul mixt, iar aceste alegeri anticipate pe sistemul mixt vor fi sincronizate și cu alegerile locale...”Orice coabitare dintre PSRM și ACUM poate și trebuie să fie provizorie, cu un mandat strict discutat, public anunțat... Europa Liberă: Andrian Candu a zis că alegerile locale vor avea loc atunci când trebuie.Ștefan Gligor: „Dar nu vă mai legați atâta de acest Andrian Candu! Andrian Candu a declarat foarte multe lucruri...”Europa Liberă: A fost spicher, este fruntașul Partidului Democrat, vicepreședinte...Ștefan Gligor: „Înțeleg. Dar vă spun din nou: mă interesează foarte puțin ce declară dl Candu, deloc nu mă interesează, aș spune, deloc nu mă interesează ce declară dl Diacov. Există indicații de partid, care vin din partea specialiștilor în tehnologii politice, trebuie să le declare ca să mai bage haos în capul oamenilor.”Europa Liberă: Dvs. neglijați PD-ul, dar ei încă nu și-au spus tot ce au în minte.Ștefan Gligor: „Eu nu neglijez PD-ul, eu vă spun că eu știu cine este PD-ul și câte instrumente are. Eu vă zic că, dacă se merge pe sistemul mixt sincronizat cu localele, atunci există o șansă ca PD-ul să-și îmbunătățească rezultatul, majoritate nu va lua. Și atunci, luând în considerare așa-numiții „independenți”, luând în considerare Partidul „Șor” în care vor fi nevoiți iar să investească foarte mulți bani, ca să diminueze prestația socialiștilor pe stânga, vor ajunge iarăși într-o situație în care va fi nevoie de discutat o coaliție, doar că rezultatul lor va fi mai bun, pentru că au resurse financiare, administrative, coercitive, Procuratura, judecătorii, MAI-ul ș.a.m.d. Eu vă spuneam că acest scenariu de alegeri anticipate din start presupune alegeri în baza unui sistem de partide. Asta este miza cea mai importantă.”Europa Liberă: Dvs. ați spus ce trebuie să facă deputații din Blocul ACUM și deputații PSRM. Nu ați spus ce ar mai putea să facă PD-ul, ținând cont de această conjunctură.Ștefan Gligor: „Tot ce poate PD-ul, el deja face. Astăzi, PD-ul...”Europa Liberă: Ei n-au dat cărțile pe față...Asul PD din mânecă astăzi vorbește la microfoane. Și este președintele Republicii Moldova... Ștefan Gligor: „Eu văd toate cărțile deja de mult pe masă, pentru mine nu există niciun secret.”Europa Liberă: Adică nu mai au niciun as în mânecă?Ștefan Gligor: „Asul lor din mânecă astăzi vorbește la microfoane. Și este președintele Republicii Moldova. Ei l-au făcut președinte, eu știu exact cum l-au făcut președinte. El este asul lor din mânecă, el este extrem de flexibil și extrem de docil. Problema e că există un alt stăpân al dlui Dodon, care nu-i de acord cu stăpânul local. Asta în primul rând. În al doilea rând, Dodon și fracțiunea Partidului Socialiștilor, și Partidul Socialiștilor, care are oameni vii, care trăiesc în teritorii, care au obosit de aparatul represiv al PD-ului, cer revenire la normalitate, cer vot comun cu Blocul ACUM și revenirea la normalitate. Nimeni din ei nu-și imaginează că acest sistem judiciar sau Procuratura noastră va începe imediat să facă justiție și ordine, dar, cel puțin la nivel de alegeri, lucrurile trebuie să revină la normalitate. Igor Dodon suportă foarte multă presiune din partea PD-ului, suportă o presiune enormă din partea Federației Ruse și suportă o presiune enormă din partea fracțiunii și din partea propriului partid. Și d-lui astăzi stă la o răscruce și trebuie să aleagă – sau își apără partidul și electoratul și-i demonstrează acestui partid și electorat că el nu este doar un pion în acest joc, sau declară susținătorilor și partidului că el, de fapt, este un membru al Partidului Democrat și, fără supărare, va acționa în interesul PD-ului, pentru că ceea ce face el astăzi, toată demagogia pe care o fac Țîrdea, Batrîncea, Novac, Ivan Ceban, toate astea care au menirea să pună responsabilitatea pe Blocul ACUM nu înseamnă altceva decât că ei nu vor să se așeze la masa de negocieri cu Blocul ACUM. Și astăzi Blocul ACUM este într-o poziție foarte bună, ei au făcut două invitații repetate să vină socialiștii la masa de negocieri și ei nu au venit, în schimb au dat niște declarații ridicole, aiurite, care nu creează credibilitate, subminează orice credibilitate, orice încredere în PSRM și în fracțiunea acestuia.”Dodon astăzi stă la o răscruce și trebuie să aleagă – sau își apără partidul și electoratul, sau declară că el, de fapt, este un membru al Partidului Democrat... Europa Liberă: Prin acest dialog care nu a ajuns încă la negocieri s-a încercat sau se mai încearcă să fie într-un fel discreditat Blocul ACUM, formațiunea despre care se zice că e cea care îmbrățișează valorile proeuropene?Ștefan Gligor: „Astăzi avem foarte mulți formatori de opinie, care mai mult coabitează pe Facebook. Inducerea acestei idei pe agenda publică este convenabilă Partidului Democrat și eu i-aș ruga frumos să n-o mai facă. Nu se discreditează în niciun hal, dacă Blocul ACUM stătea în opoziție patru ani cu mâinile încrucișate și o făcea pe marea fracțiune de opoziție, aveau să se autoanihileze politic definitiv. Blocul ACUM trebuie să demonstreze că face tot posibilul ca agenda lor de dezoligarhizare să devină realitate. Și ceea ce fac astăzi confirmă încă o dată că asta cu adevărat este agenda lor și ei sunt gata să se bată pentru ea, dar nu doar să aștepte acel moment mitic, când ușor și lejer vor lua o majoritate parlamentară și vor face ce vor ei. Pentru o victorie trebuie să lupți, dar nu s-o aștepți! Și asta este ceea ce face ACUM.Pentru o victorie trebuie să lupți, dar nu s-o aștepți! Și asta este ceea ce face ACUM... Mă bucur de faptul că Blocul ACUM în sfârșit a adoptat o comportare foarte pragmatică și foarte concretă în ceea ce ține de discuția cu Partidul Socialiștilor. Dacă nu vor, să ne-o spună, dacă PSRM-ul nu are curajul să ne spună că, de fapt, servește pe altcineva, foarte bine, noi o să înțelegem și singuri, dar pentru asta Blocul ACUM trebuia să întreprindă niște pași. Acești pași au fost întreprinși și concluziile sunt pe masă.”

