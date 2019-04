Cebotari, prima apariție publică

21:40

Locuitorii raionului Leova au votat in februarie pentru PD si PSRM, chiar daca spun acum ca au vrut o schimbare in bine. Candidatul PD Eufrosinia Gretu a castigat in Leova aproximativ 30 la suta din sufragii. Pe locul doi s-a plasat Aliona Briceag, din partea PSRM, pentru care au votat putin peste 22 la suta din alegatori. ”Schimbari nu vor fi pana lumea nu va fi de acord sa o ia la vale, spre Prut, spre Europa”, a declarat un localnic, in timp ce filmam un nou reportaj din cadrul campaniei "Vocile democratiei".