(video) Acum 10 ani a apărut modelul Porsche Panamera: o maşină sport, o berlină de lux, un pionier hibrid

Micul dejun rămâne cea mai importantă masă a zilei. Cel puţin pentru cei care vor să scadă riscul de deces din cauze cardiovasculare. Un studiu internaţional publicat în Journal of the American College of Cardiology arată că obiceiul de a sări peste micul dejun este strâns corelat cu o creştere a riscului de deces asociat afecţiunilor cardiovasculare.