Rețete și Rețele, 25 Aprilie

17:50

Noul presedinte al raionului Criuleni, Ion Turcan, se simte bine in campanie electorala, chiar daca aceasta s-a incheiat deja. Ne sugereaza chiar el, organizand diferite activitati cu tenta propagandistica. Un exemplu ar fi si „Ziua de inverzire a plaiului”, eveniment desfasurat recent. Pentru a fi mai convingator, Turcan i-a imbracat pe toti participantii in haine albastre, cu insemnele Partidului Democrat, si i-a dus sa puna puieti in padurea „Halocea”.