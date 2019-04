Peste 1 milion de specii de plante și animale riscă să dispară

23:00

NASA a avertizat in mai multe randuri ca nivelul oceanelor creste mai repede decat aratau prognozele si ca in urmatorii zeci de ani, acesta se va inalta cu cel putin 90 de centimetri. Iar un studiu recent facut public si citat de Science Alert, realizat de universitati din SUA, Franta, Olanda si Danemarca, a aratat ca topirea ghetarilor e de sase ori mai rapida decat in anii 80. "Cand privim asupr