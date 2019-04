Știri cu Ana Sârbu / HD / 24.04.19 /

18:20

Fostul președinte al Parlamentului și vicepreședintele Partidului Democrat, Andrian Candu, spune că organizarea unor eventuale alegeri anticipate după un alt sistem electoral decât cel mixt este imposibilă. „Mult se discută acum, mai recent am văzut ca să se anuleze sistemul și eventual alegerile anticipate să fie organizate sub un alt sistem, lucru imposibil. Am văzut […]