Serviciul de Ambulanta Bucuresti-Ilfov vrea sa achizitioneze polite RCA pentru 207 ambulante

La ce nivel se situeaza statele membre ale Uniunii Europene din punctul de vedere al implementarii IDD? Care sunt principalele provocari intalnite, pana acum? Despre toate aceste aspecte, si nu numai, au vorbit, in cadrul emisiunii XPRIMM Time for Business, Nic de MAESSCHALCK, Director, BIPAR - The European Federation of Insurance Intermediaries, si Paul CARTY, Head of EU Affairs Committee, BIPAR.