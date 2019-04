Renato Usatâi: Am probe despre infracțiunile unor persoane cunoscute din RM, care vor „exploda” toate TV-urile mondiale

21:10

Viata deloc usoara a celor cinci copii din raionul Soldanesti, despre care v-am relatat in urma cu putin timp, revine la normal, datorita simtului de caritate al oamenilor. Acestia au sarit imediat in ajutor. Spre bucuria noastra, au reactionat si copiii, semenii celor cinci, care s-au pomenit in nevoi. Urmeaza reportajul semnat de colega noastra Elena Mudrai.