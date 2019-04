Vloggerul englez își continuă aventura în satele din Moldova. A băut vin cu câteva femei, care au spus că-i vor găsi mireasă// VIDEO

15:00

PE SCURT Un tânăr de 25 de ani, împreună cu patru amici, au fost reținuți de inspectorii de patrulare, după ce au amenințat în trafic o șoferiță, care se deplasa pe strada Tudor Vladimirescu din capitală. Cazul a avut loc n jurul orei 02:00, în noaptea de 21 spre 22 aprilie. Speriată, aceasta s-a apropriat […] The post Cinci tineri, reținuți de inspectorii de patrulare. Au amenințat o femeie cu un mulaj de AK-47 appeared first on Moldova.org.