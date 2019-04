PSRM a boicotat din nou ședința grupului de lucru cu blocul ACUM: „Au ales anticipatele, calea preferată de Plahotniuc”

20:50

Seful statului, Igor Dodon, a solicitat Curtii Constitutionale sa-i spuna daca el este obligat sau nu sa propuna un candidat pentru functia de prim-ministru in cazul in care noul legislativ nu are o conducere si nu a fost instituita o majoritate parlamentara. Sesizarea a fost depusa de catre Maxim Lebedinschi, consilierul in domeniul juridic al presedintelui Republicii Moldova.