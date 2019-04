Un adolescent da în judecată Apple și cere daune de un miliard de dolari

Un adolescent din New York da compania Apple in judecata si cere daune morale de un miliard de dolari. Tanarul sustine ca a fost arestat, pe nedrept, din cauza unei functii de recunoastere faciala folosita in magazinele Apple.

