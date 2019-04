Marea Neagră, în plin război electronic; Rusia bruiază masiv navigația GPS

19:50

Moarte invaluita in mister la inchisoarea din Soroca. Un detinut de 31 de ani a fost gasit strangulat in celula. Responsabilii de la Administratia Nationala a Penitenciarelor spun ca tanarul s-ar fi sinucis in noaptea de sambata spre duminica, din cauza unor probleme in familie. Un telespectator ne-a scris insa ca decesul ar fi survenit in urma unor umilinte, la care a fost supus barbatul, si ca nu ar fi primul caz de acest fel din ultima perioada, care ar fi tainuit.