Localitățile în care va fi sistată lumina astăzi 24 aprilie

19:45

Cele mai bine vândute albume ale grupului suedez de muzică pop au fost dezvăluite în cadrul programului Let's Abba Party de la postul BBC Radio 2, făcând un clasament în funcţie de succesul celor opt albume ale formaţiei Abba, de la "Waterloo" la "The Visitors". 'Arrival' s-a clasat pe primul loc în topul vânzărilor, potrivit Official Charts Company, urmat de albumul 'Super Trouper' (1980) şi 'Abba: The Album' (1977). Pe locul al patrulea s-a clasat 'Voulez Vous' (1979) şi 'The Visitors' (1981) - ultimul lor album - pe locul al cincilea. Ultimele trei locuri sunt ocupate de "Abba" (1975), "Waterloo" (1974) şi albumul lor de debut 'Ring Ring' apărut în 1973, înainte ca trupa să câştige concursul Eurovision în acelaşi an. 'Trebuie să spun că atunci când am aflat că 'Arrival' este cel mai bine vândut album Abba din Marea Britanie - în afară de 'Abba Gold' desigur - am fost destul de surprins. Nu credeam că va fi primul. Pe de altă parte, 'Arrival' este primul album complet pe care l-am făcut, cred, după ce am câştigat Eurovision. Brusc, am avut libertate artistică completă', a declarat Bjorn Ulvaeus. 'Albumul 'Arrival' este cu siguranţă unul dintre cele mai bune. Fotografia de copertă a albumului a fost realizată pe un aeroport foarte aproape de Stockholm. Nu ştiu dacă noi am zburat vreodată la bordul acelui elicopter sau nu!', a mai spus el. Trupa Abba a vândut în total peste 400 de milioane de albume şi single-uri până în prezent după ce a obţinut faima internaţională la mijlocul anilor '70.