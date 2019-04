Fără lumină! Adresele din Chișinău și din întreaga țară care vor fi deconectate miercuri, 24 aprilie, de la energia electrică

16:00

Game of Thrones a lansat pe 14 aprilie noul sezon. Eroii îndrăgiți au revenit în forță. Peste 17 milioane de americani au urmărit primul episod din sezonul final al serialului „Game of Thrones". Acesta este un record de audienţă pentru saga medievală.