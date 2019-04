În Moldova a înflorit sakura: Unde poate fi admirată minunea

18:40

Programul "Fotbal Pentru Prietenie" în Republica Moldova este pentru al doilea an consecutiv promovat în exclusivitate de Sputnik Moldova și federația de profil. Este un proiect care în acest an le oferă copiilor de 12-13 ani posibilitatea de a face parte din tabăra internațională de la Madrid și de a merge la finala Ligii Campionilor. Programul este organizat și inițiat de concernul Gazprom, sub egida FIFA și UEFA.