Președintele Igor Dodon a sesizat Curtea Constituțională privind dreptul de a înainta un premier

După o săptămână de ploi și vreme răcoroasă, de luni se încălzește. Astăzi, temperatura se va ridica până la 15 grade. De luni, se încălzește încet, astfel, încât vineri temperatura va ajungă până la 21 de grade. Luni vom avea 14 grade și cer variabil. Viteza vântului va fi de 18 km\h.