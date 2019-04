Deputata PPDA, Arina Spătaru, acuzată că a colectat fonduri pentru o acțiune caritabilă, însă banii i-a pus în buzunar

10:45

O investigație a prestigioasei publicații britanice The Sunday Times scoate la iveală noi conexiuni dintre raiderul numărul 1 în CSI, Veaceslav Platon și președintele Fundației Open Dialog (FOD), Ludmila Kozlovska, expulzată din UE, la cererea Poloniei, pentru legături cu serviciile speciale rusești.Autorii Carlos Alba și Jordan Ryan scriu că unele companii din Scoția par să fie folosite pentru spălare de bani și campanii secrete de lobby pentru doi criminali – Veaceslav Platon și Muhtar Abliazov.Jurnaliștii britanici atrag atenția că finanțările primite de Open Dialog au fost făcute prin intermediul unei firme gestionate de concubinul lui Kozlovska și care sunt amplasate în același birou.Raportul unei comisii de anchetă din Parlamentul de la Chișinău a scos la iveală plăți în baza unor contracte dubioase din partea unor companii scoțiene pentru a finanța activitatea organizației conduse de Kozlovska. Aceasta este acuzată de autoritățile din Moldova că promovează interesele lui Platon, pe care vrea să îl prezinte ca victimă a persecutărilor politice. În schimb, Platon îi oferă finanțări prin companii offshore, despre care anterior a fost stabilit că sunt legate de Laundromatul rusesc și frauda bancară din Moldova.Plățile către FOD au fost făcute printr-o rețea complexă de entități din paradisuri fiscale înregistrate în Scoția. Una dintre companii, Kariastra Project, a fost înregistrată în februarie 2013 într-un birou virtual din Bath Street, Glasgow. Spațiul principal pentru afaceri indicat este la adresa 78 Montgomery Street, Edinburgh, care găzduiește un număr mare de firme scoțiene din paradisuri fiscale. Printre partenerii offshore, indicați în documentele de înregistrare, sunt Lausanne Group SA și Sion Holding SA, ambele deținute de Avenilla Commercial, nominalizată într-un raport al anchetatorilor americani, legat de o investigație de un presupus caz de corupție din Moldova.Cei doi jurnaliști au mers la adresa indicată și au găsit o casă cu o curte mică, ”suficient de mare ca să încapă câteva motociclete ruginite și o boxă de telefon răsturnată. Ceea ce distinge această proprietate este faptul că este, de asemenea, centrul unui caz de investigație de spălare a banilor în sumă de milioane de lire. Companiile înregistrate la această adresă și la o altă adresă din Edinburgh sunt acuzate de spălarea a peste 26 milioane lire sterline, dintre care unele au fost folosite pentru a plăti fonduri într-o companie condusă de soțul lui Kozlovska, Bartosz Kramek, care a făcut donații către FOD, potrivit Administraței Naționale Fiscale din Polonia”, se arată în investigația din The Sunday Times. Jurnaliștii britanici scriu că firma lui Kramek, Silk Road Bureau of Analysis and Information, a primit de la Kariastra Project peste 720 de mii de lire sterline. La fel, Silk Road a primit peste 348 de mii de lire sterline de la Stoppard Consulting. Aceasta din urmă este afiliată companiilor deținute de Platon, inclusiv Harwood United, Harrogate Consulting, Rosslyn Trade, Winston Associates (Seychelles), Carberry Investment (Seychelles), Erin Group Corp (Belize) and Maytree Overseas SA (Panama), care au fost implicate în scandalul Panama Papers.Din acești bani au fost plătite campanii de lobby care să-l prezinte pe Platon drept victimă a persecutărilor politice. Acest fapt a fost recunoscut de către Martin Mycielski, responsabilul pentru relații publice de la FOD, solicitat de jurnaliștii britanici pentru comentarii.“Indiferent de biografia sa și crimele pe care le-ar fi putut comite, cazul său a trezit îngrijorare, ținând cont că el a fost extrădat din Ucraina în Moldova”, a spus Mycielski.Acesta a recunoscut și că FOD a plătit zborurile pentru familia lui Platon, cum au demonstrat jurnaliștii de investigație din Moldova. Responsabilul de PR al Ludmilei Kozlovska nu a spus, însă, că alături de soția și fiii lui Platon, au zburat și liderii PAS și PPDA, Maia Sandu și Andrei Năstase.sursa: today.md