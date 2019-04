Aterizare cu năbădăi pe Aeroportul Internațional Chișinău. Pilotul unui avion care venea de la Istanbul ar fi neglijat informațiile controlorului de trafic aerian (AUDIO)

16:10

Anul trecut piața serviciilor IT din Moldoa a ajuns la 154,4 milioane de dolari și urmează o creștere estimată de 262,26 milioane USD până în 2024. Declarația a fost făcută de ministrul Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici. Liderul mondial de market intelligence, International Data Corporation a elaborat un studiu care trece în revistă politicile dedicate ale Guvernului privind dezvoltarea industriei IT, parc virtual, mediul fiscal favorabil, dar și analizează profund toate componentele ecosistemului necesar pentru lansarea și dezvoltarea afacerilor IT în țara noastră.