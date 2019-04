Un NOU PREȘEDINTE al raionului Orhei. Cine este acesta

14:00

Președintele Federației Moldovenești de Fotbal (FMF), Pavel Cebanu, a anunțat că se retrage din funcție. „Timpul, atât cel petrecut pe teren, cât și într-o funcție, are limitele sale obiective, care se pot manifesta în orice moment. Astăzi cred că acest moment a sosit. Am decis să mă retrag din funcția de Președinte al Federației Moldovenești de Fotbal. După cum am menționat nu este o decizie spontană, dar una pe care am luat-o cu mai mult timp în urmă și trebuia să o comunic după ce vor trece doi ani de la ultimul Congres de dare de seama din 2017. Acești doi ani au trecut. Nu este o decizie ușoară, dar este decizia mea personală și am dorit să o comunic opiniei publice”, a declarat Pavel Cebanu, într-o adresare publicată pe site-ul FMF. Pavel Cebanu conduce FMF începând cu 1997 când a fost numit, iar ulterior a fost reales în funcție, ultima dată acest lucru având loc în 2017.