Iarmaroace de Paști la Chișinău. Unde veți putea procura pască, cozonac și dulciuri

15:30

Dacă vocea care cântă cântecul de final al episodului din această seară Game of Thrones vă va părea familiară sau inconfundabilă, da, să știți că este Florence & the Machine, scrie tabu.ro. Articolul (video) „Mereu am dorit să-i auzim vocea în serialul nostru”. Florence & the Machine și-a lansat piesa nouă în Game of Thrones apare prima dată în #diez.