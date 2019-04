Calendar istoric - 23 aprilie

01:45

De asemenea, el a mai detaliat și despre cât de important este rolul României ca locomotivă pentru aspirațiile europene ale R. Moldova. Vă invităm să citiți variantă integrală a interviului: Cum se vede situația actuală din Republica Moldova de la Bruxelles? Adevărul este că în ultimii cinci ani de zile am reușit să facem de la nivel european foarte multe pentru cetățenii R. Moldova. Am reușit să alocăm pentru perioada 2014-2020, nu mai puțin de 726 de milioane de euro fonduri europene pentru R. Moldova și am reușit să suplimentăm banii alocați de la an la an. Din acești bani s-au făcut lucruri concrete pentru oameni. S-au tras instalații de apă pentru oameni în 15.700 de gospodării, s-au introdus instalații de încălzire pe biomasă în 225 de școli și grădinițe. S-au mai reabilitat 700 de kilometri de drumuri, iar 1.000 de studenți basarabeni au putut studia în alte țări membre ale UE. UE a mai acordat 10 milioane de euro bani nerambursabili pentru extinderea gazdocutului Iași-Ungheni până spre Chișinău. De asemenea, alte 40 de milioane de euro credit oferite de Banca Europeană de Investiții (BEI). Am văzut o dinamică bună a comerțului dintre Republica Moldova și UE, încât în acest moment 69% din exporturile R. Moldova merg spre UE, în timp ce doar 15% merg spre CSI. Este clar că drumul acestui stat merge spre Europa și pentru a răspunde concret întrebării Dvs. despre cum se vede R. Moldova de la Bruxelles pot să vă spun că se văd lucrurile pe care le-am făcut pentru oameni, dar se vede o distincție foarte clară între cetățenii R. Moldova și politicienii care se află în prezent la guvernare aici. UE vede în R. Moldova oameni care doresc un parcurs pro-european, oameni care doresc o bună guvernare, oameni care vor valori europene. De aceea, UE s-a implicat activ cu acest sprijin, această susținere, dar se vede și un guvern care, din păcate, și-a încălcat angajamentele față de Bruxelles în mai multe rânduri în ultimii ani. La ce vă referiți mai exact, la lipsa de reforme sau poate la schimbarea macazului spre un populism de tip naționalist moldovenist? Lipsa reformelor este evidentă și mai grave decât acest lucru sunt două lucruri fundamentale: în primul rând modificarea legislației electorale în ciuda avizului experților Comisiei de la Veneția și în ciuda angajamentelor luate de Uniunea Europeană și vedem noi înșiși și la București cât de importantă este Comisia de la Veneția. Vedem că și la București avem un guvern al PSD care încearcă să modifice legislația menită să slăbească justiția în contra avizului Comisiei de la Veneția. Atunci, imediat, UE a pierdut încrederea în ei. În concluzie, modificarea legislației electorale este un moment pentru UE în care s-a pierdut încrederea în actualii guvernanți, iar cel de-al doilea este nerecunoșterea alegerilor democratice ce au avut loc la Chișinău. Acest lucru este inaccptabil pentru un stat care un Acord de Ascociere semnat și în curs de implementare cu UE și o țară care își dorește perspectiva europeană. De aceea, ne dorim reforme la Chișinău, dar mult mai grav decât implementarea reformelor a fost nerecunoașterea unor alegeri democratice și modificarea legislației electorale. Toate aceste condiționalități legate de standardele democratice, sistem pluripartinic, alegeri libere și corecte, sunt piatra de temelie a oricărei relații dintre UE și R. Moldova. Toate acestea sunt precondiții ale relației despre care vorbim. Blocul ACUM pare într-o poziție dificilă. Fie să facă majoritate cu PD, fie cu PSRM. Ce ar trebui să facă această alianță în momentul de față? În primul rând, este foarte important ca cetățenii R. Moldova să știe următorul lucru. Singura forță politic cu adevărat proeuropeană în R. Moldova este blocul ACUM. Singurii oameni politici în care oamenii politici de centru-drepta, cât și cei de centru-stânga de la Bruxelles, sunt politicienii de la ACUM. De aceea, orice asociere dintre blocul ACUM care este o forță politică proeuropeană autentică și un partid care nu este pro-european în acțiunile sale ar fi o frână și un risc pentru parcursul european al R. Moldova. În timpul șederii mele la Chișinău, mă voi întâlnii cu liderii ACUM, cu Maia Sandu și Andrei Năstase. Vom asculta care este evaluarea lor cu privire la această situație. Dar soluția ideală pentru R. Moldova este dată de un guvern al blocului ACUM care să ducă R. Moldova spre UE și să aducă cât mai multe beneficii pentru cetățeni. O alianță între un partid proeuropean și anti-european înseamnă risc de stagnare. Dar voi evalua acest lucru împreună cu Maia Sandu și Andrei Năstase și care sunt opțiunile pentru țară. Și varianta PSRM care să suțină un guvern minoritar alcătuit din membrii blocului ACUM, credeți că este una viabilă? Vă spun sincer două lucruri: eu am umblat mult în ultimii ani printre oamenii de aici din R. Moldova. Oamenii mi-au spus foarte clar că vor să meargă spre EU, că își doresc beneficiile apropierii de UE și că le accepta cu reguli clare și condiționalități clare pe care de altfel sunt dispuși să le accepte. Aceste condiționalități sunt necesare pentru ca beneficiile să ajungă la cetățeni. De aceea este important să susținem oamenii politici proeuropeni autentici ca să dăm țării o guvernare cât se poate de stabilă. Adevărul acesta este, reforme profunde pentru țară se pot face doar cu o guvernare stabilă. Știu că situația este complicată și că nu este un răspuns ușor la această dilemă. Nici eu nu le am. Dacă le-aș avea vi le-aș da, dar v-am spus foarte clar că garanția continuării parcursului european pentru R. Moldova este doar blocul ACUM. Mi-aș dori o guvernare monocoloră a blocului ACUM care să fie stabilă, asumată, să aibă un plan pe patru ani de zile. Dar din păcate campania electorală a fost organizată, la fel și legislația a fost modificată, în așa fel încât acest bloc să obțină un număr mai mic de mandate decât sprijinul popular pe care l-ar fi luat. Recent, toată fracțiunea parlamentară s-a urcat în avion și a mers la Moscova. Cum se vede de la Bruxelles că există o implicare din exterior fățisă în viața politică de la Chișinău? Cetățenii R. Moldova trebuie să știe urmtorul lucru: în ultimii ani de zile UE a făcut foarte multe lucruri pentru acest stat. Liberalizarea regimului de vize, mai mult de 1,5 milioane de locuitori au călătorit în UE fără vize din aprilie 2014 și iată tocmai în aceste zile aniversăm cinci ani de la liberalizarea regimului de vize. Toate fondurile europene s-au făcut, cum v-am explicat, lucruri concrete pentru oameni. Iar în 2014, atunci când Federația Rusă a impus embargo pe fructe și vinurile moldovenești, UE a ridicat imediat cotele la importul de fructe și a eliminat complet cotele la importurile de vinuri. Astfel a permis supraviețuirea multor fermieri din R. Moldova. Ce încerc să vă spun este că cetățenii R. Moldova cine le este prieten și cine le este dușman. Aceasta este realitatea. Noi trebuie să fim noi toți – UE – mai activi și mai convingători în a comunica beneficiile apropierii R. Moldova de UE și de a le comunica cetățenilor de aici că, în timp ce UE a dat peste 700 de milioane de euro gratis R. Moldova în ultimii șapte ani de zile, Federația Rusă nu a dat niciun sprijin gratuit și, dimpotrivă, trimit în fiecare an o factură grasă la gaze cu un preț la metru cub mai mare decât plătește Germania Gazpromului. Trebuie să ne implicăm mai activ în combaterea știlor false, a propagandei și a dezinformare în toate țările membre UE și în toate țările vecine. De aceea, în 2018, an în care eu am fost negociator-șef din partea ParlamentuluiEuropean pentru întreg bugetul UE, am lansat un proiect de 4,9 milioane de euro la nivel european pentru combaterea știrilor false și a propagandei din Federația Rusă și acest proiect continuă în 2019 și pe viitor. M-ați întrebat cum vede UE această poziție a PSRM-ului. UE știe exact cine este președintele Dodon, cine sunt socialiști, știe despre orientarea lor prorusă. Ca atare, o vizită ca aceasta nu este o supriză pentru Uniunea Europeană. Ce se întâmplă cu interconectarea la sistemul energetic european, ținând cont că, la finele acestui an, R. Moldova va trebui să negocieze un nou contract de furnizare de gaz cu Gazprom? România nu a reușit între timp să interconecteze Chișinăul și din vina ei și din vina guvernului moldovean. Aveți perfectă dreptate și guvernul României are o mare vină în această situație. Și vreau să vă spun următoare lucruri. Unu la mână, R. Moldova poate face progrese spre UE doar dacă are sprijin de la guvernul României, acolo unde ar trebui să se află un guvern proeuropean puternic și credibil pe plan european. UE are multă grijă în momentul de față și este nevoie de un stat convingător la nivelul UE să pună tematica R. Moldova pe masă și acest stat poate fi doar România. Noi suntem singurul stat care are experiența, cunoașterea și expertiza și pricepem situația de aici pentru a face acest lucru. În ultimii ani, când R. Moldova a făcut progrese în relația cu UE a fost pentru că a existat la București un guvern care a spus că R. Moldova este importantă și că „UE, te rugăm să te ocupi de R. Moldova!”. De aceea, da aveți dreptate, guvernul României nu a făcut ce trebui legat de interconetările pe gaz și are o responsabilitate majoră și trebuie să spunem acest lucru. Nu trebuie să negăm. Tocmai de aceea este atât de important pentru parcursul european al R. Moldova să avem la București un guvern care să fie credibil în plan european și căruia să îi pese de R. Moldova. De aceea aceste alegeri europarlamentare de pe 26 mai sunt atât de importante și pentru R. Moldova. Fiindcă ele sunt primele dintr-o serie de patru rânduri de alegeri ce vor avea loc în România în următoarele 18 luni. Noi, PNL, vrem să câștigăm alegerile parlamentare pentru a începe cu dreptul aceste alegeri și pentru a încheia cu victoria în alegerile parlamentare și pentru a da României un guvern proeuropean, credibil, un guvern care să poată ajuta și R. Moldova. De aceea noi, azi, PNL, a venit astăzi la Chișinău spunând oamenilor ce am făcut în ultimii cinci ani de zile pentru R. Moldova în ultimii cinci ani de zile și ce vom face pentru următorii cinci ani de zile. Pentru a vă răspunde concret pe această chestiune cu gazoductul, da gazoductul Iași-Ungheni trebuie tras până la Chișinău, dar vă spun că avem nevoie de cel puțin o altă interconectare de a reduce dependența R. Moldova de gazul rusesc și de aceea obiectivele PNL pentru următorii cinci ani sunt acestea. Vă mulțumim! A consemnat Mădălin Necșuțu