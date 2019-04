Imagini spectaculoase cu vulcanul Agung din Bali (VIDEO)

23:00

Orașul Montreal din Canada a fost recunoscut oficial ca fiind un oraș a cărui scenă metal este foarte importantă pentru comunitate. Totul a pornit de la moțiunea propusă de către un consilier local prin care se dorea recunoașterea orașului a fiind 'a city of excellence in the world of metal music'. Propunerea a trecut în unanimitate după ce a fost înaintată de consilierul local Craig Sauve și spri