Refrenul anticipatelor și dilemele politicienilor de la Chișinău

În Ucraina are loc al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidențiale, în care actualul președinte Petro Poroșenko îl are drept contracandidat pe actorul de comedie Volodimir Zelenski, un novice în politică. Acesta are, potrivit ultimelor sondaje de opinie, un avans important față de actualul președinte.Secțiile de votare s-au deschis la ora 8, ora Chișinăului, și se vor închide, tot la ora 8 seara. La confruntarea lor electorală de pe stadionul olimpic de la Kiev, Zelenski a spus că își dorește să „spargă” actualul sistem, să lupte împotriva corupției, tocmai pentru că este „din afara politicii”. Dacă va fi ales, a mai spus actorul devenit politician, ar continua drumul către Alianța Nord Atlantică al Ucrainei, dar numai după ce populația ar fi consultată într-un referendum.Actualul președinte a avertizat că într-o țara care este în război cu Federația Rusă este „foarte riscant” să fie la Kiev un președinte fără experiență și și-a cerut scuze de la alegătorii săi pentru ceea ce nu a putut realiza în mandatul pe care l-a avut. În timpul mandatului său, Poroșenko a semnat acordul de Asociere al Ucrainei cu Uniunea Europeană și a susținut activ despărțirea Bisericii Ortodoxe Ucrainene de Patriarhia Moscovei.