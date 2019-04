Accident fatal în oraşul Dubăsari. Un bărbat în vârstă de 36 de ani a decedat, după ce şi-a încurajat iubita să urce băută la volan

10:30

Radio ONE este unicul post de radio din Moldova cu muzică rock și toate stilurile acestuia. Am realizat un playlist cu super hiturile arhicunoscute începând cu anii '60, atunci când rock and roll-ul devenea tot mai popular și terminând cu muzica acestui gen din zilele noastre. Conceptul postului de radio se bazează pe muzica pe […]