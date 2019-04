VIDEO // Ce înțelege interpreta Delia din cuvântele: „ogheal”, „răsărită” și colțun”

18:40

Retailerul german Kaufland, liderul pietei locale de retail, are in plan deschiderea a circa 10 noi magazine in Romania in acest an financiar (martie 2019-februarie 2020), precum si primele 2 magazine din Moldova, locatii care vor fi operate tot de Kaufland Romania. Potrivit reprezentantilor companiei, extinderea din acest an va implica si o majorare de 30-35% a bugetului de investitii, avand in vedere faptul ca anul trecut nemtii au deschis doar 6 locatii noi. "In aprilie avem programate doua d...