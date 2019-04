O mutaţie genetică rară descoperită la trei fraţi ar putea oferi un tratament împotriva tipurilor de diabet

19:10

Atacantul uruguayan se numără printre jucătorii pe care PSG e dispusă să-i vândă în această vară, dar jucătorul nu a luat încă vreo decizie legată de viitorul său. "Am un contract aici, mai am un an din contract, sunt bine, sunt liniştit şi sunt foarte mulţumit de echipă şi de fani. Sunt fericit în acest oraş, dar în fotbal nu se ştie niciodată", a declarat Cavani, la finalul partidei cu AS Monaco (3-1), care a consfinţit câştigarea campionatului. În vârstă de 32 de ani, "El Matador" a avut part...