Liderii europeni l-au felicitat pe Vladimir Zelenski pentru victorie. Kremlinul: „Este prematur”

03:10

PE SCURT Directorul Școlii de Arte din satul Olănești, r-nul Ștefan Vodă, riscă să-și piardă locul de muncă, după ce i-a oferit premii și ajutoare materiale soției, angajată în instituția pe care el o conduce. Autoritatea Națională de Integritate a anunțat că timp de aproximativ un an Ivan Terzi a semnat 5 ordine de acordare […]