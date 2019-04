Un star din UFC a devastat o cameră de hotel şi apoi a furat un taxi: Poliţiştii l-au prins imediat

10:00

Bilanţul exploziilor la hoteluri şi biserici din Sri Lanka a crescut la 290 de morţi şi 500 de răniţi, anunță poliția locală. Pe rețelele de socializare au apărut clipuri în care se poate vedea cum explodează una din bombe, la biserica Colombo. Scenele au fost surprinse de o cameră aflată la bordul unei mașini. #SriLankaBlasts: Moment of #Colombo church explosion caught on dashcam • READ MORE: https://t.co/EI9CUota0f pic.twitter.com/2a91UFfwjI — RT (@RT_com) 21 aprilie 2019 Guvernul din Sri Lank...