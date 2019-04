Codul galben de îngheţ, prelungit

00:50

Peste o mie de profesori vor fi instruiti in utilizarea tehnologiilor digitale in scoala. Aceasta misiune si-a luat-o Centrul national de inovatii digitale in educatie, numit "Clasa viitorului", deschis la Universitatea Pedagogica de Stat "Ion Creanga". Proiectul este finantat de Agentia Statelor Unite pentru Dezvoltare Internationala, de Suedia si Marea Britanie.