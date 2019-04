Franţa - România 3-2 în semifinalele Cupei FED

18:00

„Ne-am pregătit mult pentru festival. În fiecare zi repetam dansurile. Suntem din Minsk, Belarus. Noi am pregătit 4 dansuri tradiţionale pentru acest festival. Noi am repetat mult, la şcoală am exersat mult şi în fiecare zi.”, au declarat copii. „Nu este prima dată când participăm la astfel de festivaluri, însă acum este o premieră să dansăm la un eveniment de aşa amploare”, a menţionat coordonatorul colectiv de dans, Ghenadie Lozovanu. Evenimentul vine să dezvolte spiritul creativ al copiilor...