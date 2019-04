Lucia Gavriliță: cele mai importante lecții despre stilul de viață și alimentație raw vegan! Partea 1

15:40

Designerul Chris Campbell, din Orlando, SUA, oferă o nouă abordare în alegerea pantofilor. El reuşeşte să realizeze pantofi absolut spectaculoși, dar și accesorii precum genți, portmonee și curele, inspirat de deserturi, fapt ce a atras atenţia fashionistelor interesate de obiecte nonconformiste. Посмотреть эту публикацию в Instagram Lately I have been inspired by chocolate! […] The post Din dragoste pentru dulciuri: un designer creează pantofi cu aspect de prăjituri! appeared first on The Woman.