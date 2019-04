(video) Doi bărbați, spitalizați în urma unui grav accident la Nisporeni

20:50

Noua, a opta generaţie Hyundai Sonata a debutat în Coreea de Sud acum aproximativ o lună în urmă şi iată că mai nou a ajuns în America. Versiunea locală a fost prezentată la Salonul Auto Internaţional de la New York și are propriile sale caracteristici.În plus, compania a dezvăluit mai multe detalii despre nivelul de echipamente şi dotări ale proaspătului sedan.