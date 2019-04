Centrul de Informare al României din Comrat și cel din Ismail, acord de cooperare

14:10

George Simion, candidat independent la alegerile europarlamentare, cumpără Fabricat în România. Simion susține, în cadrul campaniei electorale, proiectul Cumpără Fabricat în România, lansat de clujeanul Dragoș Damian cu scopul de a face din industria de manufactură principalul motor al creșterii economice din țară. ,,Cumpăr Fabricat în România – un proiect economic pe care îl voi [&hellip The post George Simion cumpără Fabricat în România appeared first on InfoPrut.