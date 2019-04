Reguli, dar nu pentru toți. Șoferul unei mașini de lux, surprins în timp ce conducea pe pista pentru bicicliști de la Valea Morilor (VIDEO)

17:30

O jumătate de veac împreună. Acest cuplu și-a sărbătorit nunta de aur. Ea are 68 de ani, el – 74. Varvara și Timofei Dolinschi s-au cunoscut la cinematograf. „Am mers ambii, separat, la film. Când am ieșit de la film, mă întreabă: cât e ceasul? Cum mă, cât e ceasul? Parcă de la film am ieșit”, a dezvăluit femeia. Mai puțin ar fi contat ora de atunci, dacă n-ar fi existat cei peste 50 de ani de dragoste și respect reciproc, spun cei doi. „Dacă nu-i dragoste, știți, nu-i înțelegere”, completează femeia.