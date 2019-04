Calendar istoric 20 aprilie

Evenimente 1303: Prin bula "In supremae praeminentia dignitatis", papa Bonifaciu al VIII-lea pune bazele Universității Sapienza din Roma. Aceasta este cea mai mare și cea mai veche universitate de stat din capitala Italiei. 1517: Începe domnia lui Ștefăniță Vodă în Moldova (1517–1527). 1653: Oliver Cromwell dizolvă "Parlamentul cel Lung". 1792: Franța declară război Boemiei și Ungariei. 1799: Premiera, la Weimar, a poemului dramatic "Moartea lui Wallenstein" de Friedrich Schiller. 1809: Victoria lui Napoleon asupra trupelor Imperiului Austriac în Bătălia de la Abensberg. 1841: Primul roman polițist din lume a văzut lumina tiparului: "Crimele din Rue Morgue" scris de Edgar Allan Poe. 1862: A fost finalizată prima testare a procesului de pasteurizare, de către Louis Pasteur și Claude Bernard. 1884: Papa Leon al XIII-lea publică enciclica, Humanum Genus. 1902: Marie și Pierre Curie, în laboratorul lor din Paris, au izolat cu succes săruri de radiu dintr-o substanță minerală 1921: România a semnat "Convenția și Statutul asupra regimului căilor navigabile de interes național", precum și "Convenția și Statutul asupra libertății tranzitului", adoptate în cadrul Conferinței de la Barcelona. 1938: A fost dizolvat partidul naționalist „Totul pentru țară”. 1943: Într-o scrisoare adresată mareșalului Ion Antonescu, Constantin I.C. Brătianu și Iuliu Maniu protestează împotriva intenției de a angaja România într-un război direct contra marilor democrații occidentale. 1947: Presa anunță punerea în circulație a bancnotelor de 1 milion de lei, eveniment ce marchează creșterea vertiginoasă a inflației. 1949: A avut loc primul Congres mondial al partizanilor păcii. 1950: Începe naționalizarea unei părți a fondului de locuințe de la orașe. 1950: Echipa României se clasează pe primul loc la Campionatul mondial de dezlegări de probleme de șah. 1970: A fost lansat în Marea Britanie primul album solo semnat Paul McCartney. 1972: "Apollo 16" aselenizează pe Lună. 1986: Pianist Vladimir Horowitz susține un concert în Rusia natală pentru prima dată după 61 de ani. 1992: Un mare concert în memoria lui Freddie Mercury are loc pe stadionul Wembley în Londra. 1999: Are loc cel mai grav atac armat într-un ținut de învățământ din istoria Statelor Unite ale Americii. Au decedat 15 persoane (inclusiv cei doi atacatori), iar încă 24 au fost rănite. Evenimentul tragic este cunoscut sub numele de: masacrul de la liceul Columbine. 2007: Președintele României Traian Băsescu a fost suspendat de Parlament. În urma referendumului din 19 aprilie (74,48%) suspendarea a încetat. Nașteri 1492: Pietro Aretino, poet și scriitor italian (d. 1556) 1633: Împăratul Go-Kōmyō al Japoniei (d. 1654) 1805: Franz Xaver Winterhalter, pictor german (d. 1873) 1808: Împăratul Napoleon al III-lea al Franței (d. 1873) 1818: Heinrich Goebel, inventator de origine germană (d. 1893) 1839: Carol I, primul rege al României (d.1914) 1840: Odilon Redon,pictor simbolist și litograf francez (d. 1916) 1851: Eduardo Acevedo Díaz prozator, politician și jurnalist uruguayan (d. 1921) 1879: Paul Poiret, creator de modă francez (d. 1944) 1884: Prințesa Beatrice de Saxa-Coburg-Gotha, sora reginei Maria a României (d. 1966) 1889: Adolf Hitler, politician german și conducător ("Führer") al Germaniei Naziste (d. 1945) 1893: Joan Miró, pictor spaniol (d. 1983) 1895: Emile Christian, interpret american de jazz (d. 1973) 1908: Lionel Hampton, cântăreț de jazz american (d. 2002) 1918: Kai Siegbahn, fizician suedez (d. 2007) 1927: Alex Müller, fizician german, laureat al Premiul Nobel 1939: Gro Harlem Brundtland, politiciană norvegiană 1928: Gerald S. Hawkins, astronom englez (d. 2003) 1941: Ryan O'Neal, actor american 1943: John Eliot Gardiner, dirijor englez 1949: Jessica Lange, actriță americană 1949: Mircea Florin Șandru, poet român 1950: Alexandr Lebed, general și politician rus 1952: Karl Friedrich, Prinț de Hohenzollern, Șeful Casei de Hohenzollern-Sigmaringen 1953: Ioan Oltean, politician român 1958: Dragan Đokanović, politician sârb din Bosnia 1974: Adrian Ilie, fotbalist și om de afaceri român 1976: Joey Lawrence, actor american Decese 1314: Papa Clement al V-lea (n. 1264) 1534: Elizabeth Barton, profet creștin, executată 1769: Pontiac, șef al Tribului Ottawa 1893: George Barițiu, mare om de cultură, conducător al luptei de emancipare națională a românilor ardeleni (n. 1812) 1912: Bram Stoker, scriitor englez (n. 1847) 1918: Karl Ferdinand Braun, fizician și inventator german, laureat al Premiului Nobel (n. 1850) 1929: Prințul Heinrich al Prusiei (n. 1862) 1932: Giuseppe Peano, matematician italian (n. 1858) 1947: Regele Christian al X-lea al Danemarcei (n. 1870) 1951: Ivanoe Bonomi, fost prim-ministru al Italiei 1968: Adrian Maniu, poet (n. 1891) 1982: Archibald MacLeish, poet și prozator american (n. 1892) 1992: Benny Hill, comediant britanic (n. 1924) 2001: Giuseppe Sinolopi, dirijor și compozitor italian (n. 1946) 2002: Alan Dale, cântăreț american (n. 1925) 2002: Drăgan Muntean, solist de muzică populară (n. 1955) 2008: Monica Lovinescu, ziaristă, critic literar și cunoscută comentatoare de radio, fiică a criticului Eugen Lovinescu (n. 1923) 2018: Avicii, DJ suedez (n. 1989)

