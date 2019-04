Directorul unei școli de arte din Ștefan Vodă riscă să-și piardă locul de muncă. I-a oferit premii și ajutoare materiale soției

10:20

PE SCURT Un chişinăuian, în vârstă de 30 de ani, a fost condamnat la o amendă de 30 de mii de lei, după ce a spart conturile de e-mail ale fostului partener de afaceri. Chiar dacă nu şi-a recunoscut vina, procurorii au demonstrat prin probe că, în vara anului 2015, inculpatul a spart conturile de […] The post Un bărbat din Chișinău, condamnat la o amendă de 30 mii lei pentru că a spart conturile de e-mail ale fostului partener de afaceri appeared first on Moldova.org.