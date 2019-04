Flăcările în Catedrala Notre-Dame ar fi fost provocate de un scurtcircuit

18:30

Papa Francisc a oficiat, si in acest an, slujba din Joia Mare din calendarul catolic intr-o inchisoare de la periferia Romei, asa cum obisnuieste sa faca inca din 2013, cand a fost ales in aceasta functie. In timpul evenimentului, suveranul pontif a spalat picioarele unui grup de 12 detinuti.