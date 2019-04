Igor Dodon îi spune „Nu” lui Andrei Năstase, cu privire la dezbaterea publică: „Să stea la rând”

12:40

Mai rar avem ocazia să testăm automobile atât de bine păstrate la nouă ani de când au ieșit de pe linia de asamblare. Acest Jaguar XJ tocmai fusese schimbat pe o mașină mai nouă în ziua când l-am văzut pentru prima dată și am zis că nu pot rata ocazia de a-l testa. Plus că la ai săi doar 17.000 de kilometri parcurși are și un preț impresionant!