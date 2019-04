Smoothie cu afine: menține sănătatea inimii datorită conţinutului bogat în antioxidanţi

15:40

Un restaurant din New York a introdus în meniu un preparat extravagant, pe care nu foarte mulți și-l pot permite: aripioare de pui în crustă de aur de 24 de karate. O porție de aripioare poleite cu aur poate ajunge și la 1.000 de dolari. Preparatul este realizat în colaborare cu un cunoscut […] The post Noua fiță din New York: aripioare de pui poleite cu aur de 24k appeared first on The Woman.