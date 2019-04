Cannes 2019 | Un film regizat de o cineastă născută în România, selectat în secţiunea Cinefondation

Filmul "As Up To Now", regizat de cineasta Katalin Moldovai, care s-a născut la Sovata şi locuieşte în prezent la Budapesta, a fost selectat în secţiunea Cinefondation a Festivalului de la Cannes, au anunţat vineri organizatorii evenimentului, transmite Agerpres.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Radio Chisinau