O moldoveancă, care muncea ca îngrijitoare, a fost găsită moartă într-o casa din Italia

PE SCURT Reciclează aparatele electrocasnice stricate și, în schimb, câștigi altele noi. Primăria municipiului Ungheni desfășoară o tombolă pentru cei care vor recicla deșeurile electrice. Cetățenii pot câștiga un aspirator, un ceainic electric, un cuptor, dar și alte aparate electrocasnice. PE LUNG Primăria municipiului Ungheni în parteneriat cu Întreprinderea Municipală „AVE – Ungheni" organizează în perioada […]