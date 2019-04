Irina Rimes în topul celor mai de succes tineri „30 sub 30”: „Eram solistă la petreceri, dormeam des prin gări, ai mei nu știau”

15:10

Tariq King, la invitația Endava Moldova, a ținut la Chișinău un master class despre „Inteligența artificială și abilități de machine learning pentru lumea testing-ului”. Această tematică a fost abordată în premieră la Chișinău, iar master class-ul a fost prezentat echipei Endava din departamentul de testare, dar a putut fi urmărit live pe Facebook și de […] The post Tariq King într-un master class, în premieră, la Chișinău appeared first on Moldova.org.