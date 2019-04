Urmează investiții de 4,5 milioane de lei în satul Zubrești, în acest an

15:10

„Orgoliosul, prostul satului, îngâmfatul și neliniștitul Andrei Nastase s-a plâns în studioul Nataliei Morari că salariul de deputat este unul prea mic și nici nu-i va permite să-și acopere cheltuielile personale”.Bloggerul Corneliu Gandrabur a scris o postare în care menționează că Năstase „va ridica lunar un salariu cât pensia a minim 15 bătrâni de la țară, plus și indemnizația pe care o va încasa de la Stat pentru „succesele” electorale, bani care vor ajunge tot în buzunarele sale sub formă de salariu pentru conducerea partidului”. Astfel, Gandrabur îndeamnă moldovenii să jertfească câte un leu pentru „săracul” Năstase, care are nevoie de baniâ„În acest context, eu le-aș recomanda moldovenilor să lase Notre-Dame și să doneze câte un leu pentru Andrei.