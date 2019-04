Proiectele comune, discutate de premierul Pavel Filip și ambasadorul României la Chișinău, Daniel Ioniță

12:00

Prim-ministrul Pavel Filip s-a întâlnit astăzi cu o delegație a oamenilor de afaceri chinezi, care participă la Forumul de afaceri Moldova-China. Premierul a apreciat prietenia tradițională care leagă țările noastre, exprimând încrederea că acest for va oferi o platformă potrivită pentru ulterioare parteneriate. „Suntem la cea de-a patra rundă de negocieri pe marginea Acordului de liber schimb dintre Republica Moldova și China. Sunt sigur că odată cu semnarea acestui Acord, turațiile legăturilor economice dintre țările noastre vor spori, iar vinurile moldovenești vor deveni competitive pe piața chineză”, a spus Pavel Filip. Premierul a invitat oamenii de afaceri chinezi să investească în țara noastră și să beneficieze de avantajele oferite de Acordurile de liber schimb pe care țara noastră le are cu UE, CSI și Turcia. „O investiție în Republica Moldova vă asigură posibilitatea de a exporta mărfuri fără taxe pe piețele din UE, CSI și Turcia”, a menționat șeful Guvernului. Totodată, premierul s-a referit la măsurile pro-business luate de Guvern, care creează condiții propice pentru dezvoltarea afacerilor. O serie de facilități acordă și Zonele Economice Libere, Parcurile Industriale și Parcul IT „Tekwill”. Pavel Filip a vorbit și despre acțiunile Executivului pentru facilitarea obținerii vizelor de către cetățenii chinezi: „Obținerea unei vize pentru Republica Moldova de către cetățenii chinezi nu mai este o problemă. Aceasta se obține electronic, fără a fi nevoie de invitații”. Oamenii de afaceri chinezi au mulțumit pentru facilitarea obținerii vizei pentru Republica Moldova și s-au arătat interesați să studieze în de aproape oportunitățile investiționale din țara noastră. Aceștia au menționat că cele 20 de companii, care fac parte din delegație, reprezintă cele mai importante domenii, inclusiv producere, IT și turism. Pavel Filip a menționat că, în perioada 21-28, aprilie o delegație a Consiliului Economic pe lângă prim-ministru va întreprinde o vizită în China pentru a prelua cele mai bune practici. În prezent, în Republica Moldova activează 86 de companii cu investiții chineze, Republica Populară Chineză plasându-se pe locul 6 printre principalii parteneri comerciali ai țării noastre.