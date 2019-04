În 2020, România, Japonia și USAID vor finanța construirea unei stații de epurarea la Ungheni și Soroca

14:30

Am intrat deja de mult timp într-un nou an 2019, timp în care constructorii de maşini nu au încetat producţia acestora, iar moldovenii nu au încetat să se orienteze spre achiziția unui automobil nou în detrimentul unuia second hand.În această ordine de idei, dorim să vă prezentăm un scurt raport despre ce s-a întâmplat în primele trei luni ale acestui an în ceea ce priveşte vânzările de autovehicule noi pe teritoriul Republicii Moldova.