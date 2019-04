Şeful diplomaţiei finlandeze, Timo Soini, anunţă că părăseşte viaţa politică

11:40

La începutul săptămânii, Samsung a trimis câteva modele ale noului său smartphone pliabil, Samsung Galaxy Fold, spre testare mai multor publicații. Însă mai mulți jurnaliști care au testat telefonul au publicat imagini pe rețelele de socializare care arată probleme grave cu display-ul smartphone-ului, după doar o zi de utilizare, relatează BBC News. After one day of use... pic.twitter.com/VjDlJI45C9 — Steve Kovach (@stevekovach) April 17, 2019 Mark Gurman, Bloomberg, a scris pe Twitter că „ecra...