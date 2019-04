Tragedie în Portugalia: cel puțin 29 de morți, după ce un autocar s-a răsturnat. Toți erau cetățeni germani (VIDEO)

12:30

Liderul Partidului Platforma „Demnitate și Adevăr” (PPDA), Andrei Năstase, susține că a primit primul salariu de la Parlament și crede că acesta ar fi insuficient pentru a-i acoperi cheltuielile pe care le are.„Apropo, astăzi (ieri n.r.) am luat și eu salariu, într-un final. Chiar nu știu care e mărimea lui. Am luat 3 000 de lei pentru bucata cât am lucrat (începând cu a treia decadă a lunii martie n.r.). O să ne uităm împreună (în fluturașul de salariu n.r.), îl am aici. Am avut un gând la început să-l donez și eu la Notre-Dame. Dar pe urmă m-am gândit că ar fi un PR ieftin și nu știu dacă cei de la Notre-Dame…”, a spus Năstase ieri-seară, în cadrul unei emisiuni televizate.Întrebat dacă salariul de deputat este suficient pentru a se întreține, acesta a răspuns: „Nu cred. Nu cred că ajunge. Nu cred că este un salariu, cum spun eu, care ți-ar acoperi toate cheltuielile. Dar când mă gândesc la salariul unui educator, unui lucrător medical sau unui medic, atunci chiar nu vreau să vorbesc despre salariul acesta”, a subliniat Năstase, care nu a primit niciun salariu în ultimii doi ani, potrivit declarațiilor sale de avere.Fiind întrebat pe ce bani va trăi, în cazul în care salariul de deputat nu îi ajunge, acesta a făcut trimitere la familia sa din Germania, care l-ar asigura. „Slavă Domnului… Știți că uneori tot răul este spre bine. Atunci când mi-a fost rău aici în țară, când eram persecutați, împușcați, când eram alergați, am plecat, am fugit de aici. Și am făcut așa încât să trăiască familia mea în străinătate și alături de ea trăiesc și eu. Dar asta e o chestie care ne privește pe noi”, a conchis acesta.De menționat că salariul unui deputat din R. Moldova poate ajunge și până la 20 de mii de lei pe lună.sursa: ziarulnational.md