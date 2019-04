„Parlamentul este nefuncțional”. Deputații PDM donează salariile pentru luna martie pentru o cauză socială nobilă

03:10

PE SCURT Î.M. „Parcul Urban de Autobuze” a recepționat ultimele șase autobuze noi ISUZU, din lotul de 31 de unități, achiziționat de municipalitate în luna februarie. În prezent, vehiculele sunt supuse verificărilor tehnice, după care vor fi înmatriculate și distribuite pe rutele municipale. Noile unități de transport sunt de model „ISUZU Citiport”, standard Euro 6. […] The post Municipalitatea a recepționat ultimele șase autobuze noi ISUZU din lotul achiziționat în luna februarie appeared first on Moldova.org.