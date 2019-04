Ucraina a capturat un comando trimis GRU să ucidă un spion militar în Kiev// VIDEO

12:00

PE SCURT Procuratura a finalizat urmărirea penală şi a deferit justiţiei cauza penală de învinuire a unui locuitor al raionului Hânceşti de omorul a trei adolescenţi din Mereşeni, care au ars, după ce casa în care se aflau a fost mistuită de flăcări. Dacă va fi găsit vinovat, inculpatul riscă de la 15 la 20 […]